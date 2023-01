Prefeitura de Petrópolis: suplente da Câmara local passa por embate - Divulgação

Publicado 14/01/2023 13:00

Yuri Almeida (PSOL) ainda nem assumiu o mandato na Alerj, mas a vaga que deixará na Câmara de Petrópolis já virou polêmica. A primeira suplência é de Ju Coletiva Feminista Popular — agora, com apenas duas das quatro co-vereadoras. A troca de acusações inclui preconceito e perseguição.

O embate pode ser acompanhado na postagem — e nos comentários — do perfil do setorial LGBTIA+ do PSOL. Veja abaixo: