O vereador Márcio Ribeiro quer homenagear Luís Carlos Lemos com a Medalha Pedro Ernesto - Divulgação

Publicado 15/01/2023 07:00

Depois de receber o título de carioca do mês de Eduardo Paes por apagar um incêndio em uma estação do BRT, o aposentado Luís Carlos Lemos será homenageado pela Câmara. O vereador Márcio Ribeiro se encontrou com o herói e vai propor à Casa a outorga da Medalha Pedro Ernesto.