A jornalista Fernanda Chaves, o ministro Silvio de Almeida e a deputada Renata SouzaDivulgação

Articuladora de redes nacionais e internacionais de Direitos Humanos, a deputada estadual Renata Souza (PSOL) levou uma lista e tanto de violações identificadas por seu gabinete ao ministro Silvio Almeida. Ao lado de Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado contra Marielle Franco, um dos pontos da conversa foi a necessidade de avanços no caso. Mas não só. A parlamentar cobrou o fim do reconhecimento fotográfico nas Delegacias de Polícia, além de defender o uso de câmeras nas fardas e viaturas de forças especiais, tema de controvérsia no estado. O ministro também foi informado sobre as dez ações em curso contra o Estado Brasileiro (e do Rio) na ONU e OEA, incluindo uma pelas mortes em ações no Jacarezinho, Maré, Alemão e Complexo da Penha.





