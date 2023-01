Anna Laura Secco é a secretária de Conservação desde 2021 - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Anna Laura Secco é a secretária de Conservação desde 2021Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 16/01/2023 14:22

As mudanças no secretariado de Eduardo Paes (PSD) que devem ser oficializadas no Diário Oficial desta semana não incluem apenas aquelas com objetivos políticos. Além de expandir a base — no último sábado (14), o PT aprovou o embarque — e começar a construir a candidatura de reeleição em 2024, o prefeito também pretende fazer ajustes de gestão.