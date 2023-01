Texto foi aprovado em segunda discussão pela Alerj e agora aguarda sanção ou veto do governador Cláudio Castro - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Texto foi aprovado em segunda discussão pela Alerj e agora aguarda sanção ou veto do governador Cláudio CastroPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 17/01/2023 09:00

Depois de causar bafafá no plenário, o Plano de Previdência Social Complementar dos deputados estaduais começa a sair do papel. A proposta, aprovada por 49 votos em dezembro, foi sancionada em uma edição extra do Diário Oficial de sexta-feira (13), e agora precisará ser regulamentada por um projeto de resolução. Embora seja menos benevolente do que o extinto sistema do Ipalerj — pelo qual era possível requerer aposentadoria proporcional em apenas dois mandatos, algo inalcançável a outros servidores —, o regime foi duramente criticado pelos 13 parlamentares que votaram contra. Um dos principais temores levantados é que ele se torne inviável — e exija recursos públicos. Além de poder afetar o Regime de Recuperação Fiscal.

Picadinho

A Riotur abriu, até o dia 31 de janeiro, as inscrições para o concurso de seleção de Bandas Especializadas em Carnaval. Regulamento no site e na Sede da Riotur. Gratuito.

"Roblox o jogo" se apresenta nos dias 20 e 21, às 17h15, no Teatro Vannucci. A produção de Will Gama estimula as crianças a interagirem com os atores no palco.

Paulo Henrique Ferreira lança o livro "Brand publishing e transição midiática" na próxima quarta-feira (18), na Livraria Argumento do Leblon.