Glaidson Acácio dos Santos recebeu mais de 30 mil votos nestas eleições - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 17/01/2023 16:08

Preso desde 2021, primeiramente acusado de participar de um esquema de fraude financeira — e, depois, de envolvimento no homicídio de um concorrente —, Glaidson Acácio dos Santos recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No documento, o dono da GAS Consultoria, que prometia lucros de 10% ao mês aos clientes, afirma que a prisão preventiva é usada como forma de tortura e coerção.

A petição alega que o direito de defesa de Glaidson estaria sendo cerceado:

"Há, até o presente momento, uma grande quantidade de evidências, passíveis de serem provas capazes de fundamentar um decreto condenatório, disponíveis ao Ministério Público, valoradas pelo Judiciário para manutenção da prisão cautelar, mas às quais a Defesa continua sem acesso".

O documento também afirma que a saúde do empresário estaria sob risco no sistema carcerário. Dois laudos médicos são citados, nos quais são descritas condições como obesidade mórbida, hipertensão arterial sistêmica grave e apneia do sono. E ainda sobra espaço para ironia:

"A condição de saúde do Paciente está longe de ser ruim, para ser muito ruim precisa melhorar bastante".

Glaidson Acácio dos Santos chegou a se filiar ao Democracia Cristã para concorrer nas eleições de 2022. Mesmo com o registro como deputado federal negado pela Justiça, ele recebeu 37.935 votos.