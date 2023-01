A ação de revitalização na Glória acontecerá em 14 áreas do bairro - Foto: Divulgação da Prefeitura do Rio

A ação de revitalização na Glória acontecerá em 14 áreas do bairroFoto: Divulgação da Prefeitura do Rio

Publicado 18/01/2023 07:00

A inclusão da Glória entre os bairros administrados pela Subprefeitura do Centro — sacramentada no Diário Oficial de terça-feira (17) — tem como pano de fundo as eleições de 2024. O bairro, que andou esquecidinho em anos recentes, é a nova menina dos olhos da prefeitura, e tem recebido várias ações de revitalização. Ou seja: um trampolim para tornar Alberto Szafran mais conhecido dos eleitores. Ele é um dos pré-candidatos a vereador do grupo de Eduardo Paes.