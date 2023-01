MPRJ, em parceria com as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, deflagrou a Operação Stone, contra o tráfico em Teresópolis - Reprodução

MPRJ, em parceria com as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, deflagrou a Operação Stone, contra o tráfico em TeresópolisReprodução

Publicado 18/01/2023 11:00

Embora o Ministério Público ainda esteja lambendo as feridas causadas pela escolha do segundo mais votado — e agora reempossado —, Luciano Mattos, a classe não responsabiliza Cláudio Castro. Para a escolha, o govenador ouviu integrantes do Judiciário — e do próprio MPRJ.