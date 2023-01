Entrega de 40 ônibus articulados para o sistema BRT pelo prefeito Eduardo Paes. - Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Publicado 18/01/2023 09:00

As mudanças que começam a pipocar no Diário Oficial da prefeitura ainda vão envolver o União Brasil. É que, embora o embarque seja tido como certo pelas (muitas) cabeças coroadas da legenda, o acordo só deve ser selado na semana que vem. Eduardo Paes (PSD), no entanto, leva vantagem em relação a Cláudio Castro (PL) — que penou até levar a sigla para o governo do estado. O prefeito tem um bom relacionamento com o vice-presidente nacional, Antonio Rueda — fundamental para um partido onde as decisões são muito centralizadas em Brasília. No Rio, Waguinho já topou caminhar junto, dando suporte ao alcaide na capital, e recebendo seu apoio em outros municípios de seu interesse. E 2026? Ah, essa discussão fica para depois.

