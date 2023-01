Gleisi Hofmann, Geraldo Alkmin, Lula, Marcelo Freixo e André Ceciliano em entrevista coletiva no Rio de Janeiro. - Divulgação / Partido

Publicado 18/01/2023 13:00

O novo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, já tem data para assinar a filiação ao PT. O ex-PSOL e ex-PSB vai entrar na nova casa no próximo dia 10, quando o partido fundado em São Paulo completa 43 anos. Aqui no Rio, a festa promete ter clima de Carnaval, com muito samba.