Tatiane Infante - Divulgação

Publicado 19/01/2023 11:00

Não vão faltar políticos, nesta quinta-feira (19), na plateia de "Perdoa-me por me traíres", que reestreia sob a batuta de Daniel Hertz com um novo elenco. E não é exatamente porque a turma seja fã de Nelson Rodrigues. Na produção — e no palco — está Tati Infante, casada com Pedro Paulo (PSD).