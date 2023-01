O novo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, encontra o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França - Divulgação

Publicado 19/01/2023 14:59

O novo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, engrossou a fila dos fluminenses que já procuraram o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para defender o Galeão

O encontro o nesta quinta-feira (19), em Brasília, fez parte do tour que Freixo vem fazendo em diferentes ministérios, estabelecendo as bases de ações conjuntas para trazer mais turistas estrangeiros ao Brasil.

Os dois estarão juntos novamente no sábado (21), quando o ex-governador de São Paulo terá uma agenda para debater mais a fundo os problemas do aeroporto internacional. A reunião foi articulada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), e vai contar também com representantes do terminal.