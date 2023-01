Galeão poderia se tornar economicamente inviável com concessão do Santos Dumont - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/01/2023 09:00

Os olhos da turma da política estão novamente voltados ao Galeão — agora, com o objetivo de retomar o protagonismo perdido. Logo ao ser anunciada como ministra do Turismo, Daniela Carneiro colocou a revitalização do terminal como meta. E o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já começou a receber uma romaria de fluminenses. Ontem, os deputados federais eleitos Max Lemos e Bandeira de Mello estiveram com o paulista para defender a importância estratégica do aeroporto internacional. O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, é outro que articula um encontro. No ano passado, o foco de políticos e empresários era outro: salvar a pista da Ilha do Governador, que seria inviabilizada com a concessão do Santos Dumont.





Picadinho

O prefeito Eduardo Paes, ao lado do vereador Rafael Aloisio, entrega nesta quinta-feira (12), às 17h, a reforma da UPA de Engenho de Dentro, na Rua Bernardo, s/n°.

No mês que vem, servidores de Itaguaí ativos, inativos e pensionistas terão aumento de 5,79%, além de outros 7,14% sobre a penúltima parcela do acumulado do governo anterior.

O Detran-RJ vai inaugurar uma nova unidade em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta sexta (13). O posto ficará na sede da FIA, e abrangerá serviços de identificação civil e CNH.