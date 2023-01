Adolfo Konder, presidente do Detran.RJ - Divulgação

Publicado 11/01/2023 15:29

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) vai inaugurar uma nova unidade em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta próxima sexta-feira (13). O posto de atendimento, que ficará na sede da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), fornecerá os serviços de identificação civil e CNH, e também vai aplicar a prova teórica para os futuros motoristas.

O termo de cessão do espaço foi assinado pela presidente da FIA, Fernanda Lessa, e pelo presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

No ano passado, o Detran.RJ construiu 15 postos distribuídos entre a Região Metropolitana e o interior do estado. A expectativa é que com essas novas unidades o atendimento para a população seja ampliado.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.