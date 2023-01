Sebastião José e rodoviários durante reunião em 2021. - Divulgação/SRR

Sebastião José e rodoviários durante reunião em 2021.Divulgação/SRR

Publicado 11/01/2023 18:18

Terminou sem consenso a reunião realizada na manhã desta quarta-feira (11) entre a direção do Sindicato dos Rodoviários e a Rio Ônibus, que teve como pauta o reajuste salarial dos trabalhadores. A correção tem como base a inflação de 11,9%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), referente ao período entre junho de 2021 e maio de 2022.



Apesar da falta de resolução, o presidente do sindicato, Sebastião José, afirma que o encontro teve um ponto positivo: as empresas reconheceram que têm uma dívida com a categoria. “Os empresários disseram que precisam de um tempo maior para saber se a prefeitura irá cumprir o repasse em relação ao aumento de tarifa, já que ele está condicionado a melhorias nos coletivos, como ar condicionado e aumento da frota, entre outras. Uma nova rodada de negociação foi marcada para o dia 8 de fevereiro”, explicou.



Ainda segundo Sebastião, na próxima reunião, o sindicato vai abordar mais questões importantes para a categoria, além do reajuste. Assuntos como intervalos de descanso, vale alimentação, cesta básica e jornada de trabalho voltarão a ser tema de discussão.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.