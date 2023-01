Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Daniel Castelo Branco

Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Publicado 24/01/2023 09:00 | Atualizado 24/01/2023 12:02

As comissões da Câmara do Rio devem sofrer uma grande mudança este ano, com a chegada dos suplentes — de quem vai para Brasília e dos licenciados para assumirem cargos no Executivo. Os colegiados mais importantes, de Justiça e Redação e de Orçamento, terão vagas as cadeiras de Alexandre Isquierdo e de Laura Carneiro, respectivamente. As vacâncias também se espalham pelo Conselho de Ética e pelos grupos temáticos de Educação, Cultura, Meio Ambiente, e de Direitos Humanos. E de Urbanismo, se confirmada a nomeação de Tainá de Paula como secretária municipal. Na Comissão da Pessoa com Deficiência é difícil imaginar que Luciana Novaes não fique no lugar de Lindbergh Farias. As alterações também vão afetar o time do Plano Diretor.

Um homem à frente da Comissão das Mulheres

O novo presidente da Comissão de Direitos Humanos de Rio Bonito é o vereador Carlinhos da Praça. Até aí, tudo bem, não fosse um nada pequeno detalhe: o colegiado é também o de defesa dos direitos das mulheres. A única vereadora, a oposicionista Marlene Pereira, é apenas membro.

Picadinho

Nesta terça (24), o Sesc RJ abre processo seletivo para vagas gratuitas no curso de Imersão em Língua Estrangeira – níveis básico e intermediário (Inglês e Espanhol).

As guias online para pagamento do IPTU 2023 já podem ser acessadas. A emissão é feita através do site carioca.rio ou no aplicativo Carioca Digital, disponível para Android e iOS.

A renovação dos alvarás para instrutores de atividades esportivas em espaços públicos do Rio já está disponível. Os pedidos devem ser feitos pelo portal Carioca Digital.