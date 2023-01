O prefeito Eduardo Paes (PSD) - Érica Martin/ Agência O Dia

Publicado 24/01/2023 09:56 | Atualizado 24/01/2023 10:06

Embora o embarque do PT no governo de Eduardo Paes esteja negociada até mesmo dentro do diretório municipal , o primeiro partido a entrar formalmente na estrutura é o PDT. O Diário Oficial desta terça-feira (24) trouxe a nomeação de Everton Gomes, primeiro suplente da legenda na Câmara do Rio, como secretário de Trabalho e Renda.

Gomes, que já trabalhou na gestão anterior de Paes à frente da Fundação Parques e Jardins, recebe uma pasta mais vitaminada. Literalmente. Foi criada uma coordenação de Economia Sobre Rodas, para cuidar dos food trucks. Além disso, o Planetário também deixou a Casa Civil para ficar sob a asa dos brizolistas.

No início da gestão, Trabalho e Renda tinha ficado sob a batuta do deputado estadual Jorge Felippe Neto (Avante), que retornou à Assembleia. Na época, ele foi substituído pelo tio-avô, Sérgio Felippe — irmão do vereador Jorge Felippe —, mas o sobrenome deixou o comando da secretaria em junho do ano passado.

E quem já se despediu foi Marcus Faustini, da Cultura. O conhecido diretor teatral publicou uma mensagem em suas redes sociais falando sobre as ações realizadas, dando destaque à territorialização, para levar mais recursos às Zonas Norte e Oeste.

Para seu lugar, o nome mais cotado é o de Marcelo Calero (PSD), que esteve à frente da estrutura na gestão anterior. Ele é o primeiro suplente do partido na Câmara dos Deputados, e está com um pé no gabinete graças à nomeação de Hugo Leal como secretário estadual de Óleo e Gás.