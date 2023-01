Marina da Glória: bairro passou a ser administrado pela Subprefeitura do Centro - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Marina da Glória: bairro passou a ser administrado pela Subprefeitura do CentroPaulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 21/01/2023 13:00

Quem perdeu as estribeiras com a inclusão da Glória entre os bairros geridos pela Subprefeitura do Centro é a administradora do parque do Aterro, Leila do Flamengo. Num grupo da associação de moradores, ela defendeu procurar Dom Orani (!) para tentar reverter a decisão do prefeito.