Marcos Vinícius Neskau vai comandar o diretório fluminense do Mais BrasilDivulgação/Alerj

Publicado 21/01/2023 11:00

Presidente estadual do PTB, Marcus Vinicius Neskau vai manter o posto. Será dele o comando fluminense do Mais Brasil 25 — fusão com o Patriota, ainda aguardando homologação pelo TSE. Ele também terá cargo na Executiva nacional do partido em gestação: vai ficar com a tesouraria.