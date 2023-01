Novos modelos do BRT circularão nas linhas 22 (Alvorada x Jardim Oceânico) e 50 (Centro Olímpico x Jardim Ocêanico) - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 21/01/2023 09:00

Aquela teoria da janela quebrada — segundo a qual as pessoas têm menos tendência a depredar o que está bem cuidado — se encaixa direitinho na relação entre o BRT e seus usuários. Em dezembro, os 160 ônibus da frota antiga registraram 612 ocorrências de vandalismo, incluindo quebra de portas e alçapões. Já os 76 novos veículos sofreram 15 ataques entre 16 de dezembro e 19 de janeiro — sendo que 40 só passaram a circular no último dia 6. Segundo a Mobi Rio, a destruição custa aproximadamente R$ 450 mil mensais, só com a reposição de peças. Ou seja: se os cofres públicos não tivessem que gastar tudo isso, a cada ano seria possível comprar dois novos articulados de 22 metros. E ainda sobraria um troco, já que cada um saiu por R$ 2,4 milhões.

Picadinho

O Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira exibe a exposição "OCEE — Omolu | A Cura", de Bendito Benedito, até o dia 11. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

O musical 'Nara — A menina disse coisas', de Hugo Sukman e Marcos França, volta ao Rio para três shows: 24 e 25, no Teatro Ipanema e 29, no Teatro Popular de Niterói.

Com direção de Amir Haddad, o monólogo "Riobaldo", de Gilson de Barros, volta ao Rio, em temporada no Museu da República, até o dia 12 de fevereiro.