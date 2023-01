Representantes do segmento de e-sports se reúnem com o secretário estadual de Esportes, Rafael Picciani - Divulgação

Publicado 21/01/2023 07:00

Enquanto no plano federal a questão das competições eletrônicas continua a render bafafá com a ministra Ana Moser, na quinta-feira (19), representantes do segmento de e-sports se encontraram com o secretário estadual de Esportes, Rafael Picciani. Na pauta, um pedido para abrir diálogo com o poder público para fomentar o setor, incluindo tópicos como infraestrutura e competições de alto rendimento. O secretário prometeu criar um grupo de trabalho temático.