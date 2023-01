Prefeitura do Rio e SMPD farão distribuição anual de ingressos gratuitos para PCDs assistirem aos desfiles de Carnaval no Sambódromo - Divulgação

Publicado 24/01/2023 14:35 | Atualizado 24/01/2023 14:37

Em uma ação para promover a inclusão no Carnaval, a Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), vai abrir as inscrições deste ano para distribuição gratuita de convites para o Setor 13 - PCD do Sambódromo, destinado às pessoas com deficiência que desejam assistir aos desfiles das escolas de samba. Os ingressos para todos os dias de evento serão distribuídos nos dias 1 e 2 de fevereiro, das 9h às 15h, no CIAD Mestre Candeia, localizado na Av. Presidente Vargas, nº1997, Cidade Nova. A entrega de senhas começa às 8h.Cada pessoa que tiver sua inscrição aprovada terá direito a um acompanhante. Os passaportes serão impressos e entregues na mesma hora. Ao todo, serão distribuídos 300 convites por dia. Caso os ingressos se esgotem antes do final do prazo, as inscrições serão automaticamente finalizadas. No entanto, se houver sobra, será agendada uma nova distribuição para o dia 10 de fevereiro, no mesmo horário. A Secretaria divulgará essa informação a partir do dia 07 de fevereiro, por meio de seus perfis no Facebook e no Instagram No dia de cada desfile, deve ser apresentado o convite emitido pela SMPD e um documento de identificação original com foto. Cada passaporte é numerado, pessoal e intransferível, com código de barras e QR para a verificação. O acompanhante também deverá apresentar um documento de identificação original com foto. A entrada do acompanhante só será permitida com a presença da pessoa com deficiência, proprietária do ingresso.