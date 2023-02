O deputado Jair Bittencourt defende, no Projeto de Lei, a diminuição do valor de taxas pagas pelos donos de propriedades agropecuárias. - Divulgação Alerj - Foto: Octacílio Barbosa

Publicado 02/02/2023 14:48

Dez anos depois, a chance de uma nova disputa pela presidência da Alerj não se concretizou: Jair Bittencourt (PL), atendendo a um pedido do governador Cláudio Castro (PL), retirou a candidatura que desafiava a de Rodrigo Bacellar.



Entre mortos e feridos, todos se salvaram: o líder de governo deve ser Doutor Serginho, um dos principais articuladores e apoiadores de Bittencourt. Ele estava à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e foi exonerado para poder tomar posse como deputado. Com a nova incumbência, fica no Legislativo.

A disputa que vinha se desenhando estava no seio do governo: Rodrigo Bacellar (PL) era secretário de Governo, enquanto o deputado de Itaperuna estava no comando da Agricultura desde o início do novo governo.

A última vez em que houve uma chapa alternativa à mesa diretora foi em 2013, quando Paulo Mello foi reconduzido e derrotou Domingos Brazão.