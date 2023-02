Rodrigo Bacellar (PL) - Foto Assessoria/Divulgação

Rodrigo Bacellar (PL) Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 01/02/2023 16:49 | Atualizado 01/02/2023 16:50

Durante a posse dos deputados eleitos na tarde desta quarta-feira (1), Rodrigo Bacellar (PL) disse que recebe com tranquilidade a formação de outra chapa para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O chefe da pasta de Governo concorre à presidência da assembleia, e tem como principal oponente o companheiro de partido, Jair Bittencourt (PL).



Apesar do racha causado pela candidatura de Bittencourt, Bacellar afirma que a política da boa vizinhança deve prevalecer após as eleições, deixando de lado qualquer tipo de rixa. “Amanhã, encerrada a votação, não tem retaliação nem revanchismo, quem ganhar tem de entender que é presidente de mais 69 colegas parlamentares”, apontou.



A disputa se encerra amanhã (2), com a eleição que acontece no Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerj.

*Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.