A deputada Renata Souza (PSOL)Júlia Passos / Alerj

Publicado 01/02/2023 07:00

A deputada Renata Souza (PSOL) cobrou do governo explicações sobre o atraso no pagamento da parcela de dezembro do Supera RJ. Os cartões deveriam ter sido recarregados em janeiro, mas mensagens nas redes da parlamentar dizem que não pingou nada. E pior: alguns casos até constam como pagos no site de transparência, sem que a transferência tenha se efetivado. O governo apontou a necessidade de reajustar o programa, e promete resolver tudo até o dia 7. "A questão é que a explicação não aplaca a fome de quem depende do auxílio", critica a parlamentar.