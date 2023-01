A deputada estadual Martha Rocha - Divulgação Alerj

A deputada estadual Martha RochaDivulgação Alerj

Publicado 31/01/2023 13:00

Com a licença de Carlos Lupi das funções partidárias para assumir o Ministrério da Previdência, o PDT-RJ está sob nova direção. A deputada estadual Martha Rocha foi consagrada interina, em reunião da Executiva ampliada do partido na sexta-feira (27), com a missão de expandir a base.