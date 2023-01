O deputado Jair Bittencourt (PL) - Júlia Passos / Alerj

Publicado 30/01/2023 18:37

A nova legislatura já deve começar fraturada. O que vinha se desenhando durante o fim de semana tomou corpo nesta segunda-feira (30), com Jair Bittencourt (PL) lançando sua candidatura à presidência da Alerj. Se a chapa se confirmar, ele vai concorrer contra Rodrigo Bacellar (PL).

Os dois deputados da Região Norte/Noroeste ocupam, atualmente, cargos no primeiro escalão de Cláudio Castro. Bittencourt é secretário de Agricultura, enquanto Bacellar é o chefe da pasta de Governo.

O racha na base tem como um dos pontos principais a insatisfação pela indicação de Rosenverg Reis (MDB) para a primeira secretaria, uma espécie de "prefeitura" da Casa. Além de não ser unanimidade na Alerj, o irmão do secretário estadual de Transportes é membro de uma bancada com apenas dois parlamentares.

Bacellar tem por trás o apoio do Palácio Guanabara. Por outro lado, Bittencourt atrai votos da esquerda e do centro — além de deputados governistas descontentes com a condução da principal candidatura.