O deputado Luiz Paulo Corrêa foi escolhido para ser o patrono das turmas de Gestão no Poder LegislativoPaula Peltier / Divulgação

Publicado 30/01/2023 15:42 | Atualizado 30/01/2023 17:20

O deputado Luiz Paulo Corrêa (PSD) participou, na manhã desta segunda-feira (30), da formatura de estudantes de pós-graduação da Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro (Elerj), no Palácio Tiradentes. Corrêa, que foi aluno e é professor da instituição, foi escolhido para ser o patrono das turmas de Gestão no Poder Legislativo — mesmo curso em que o deputado se especializou.



“Achei muito prazeroso dar aula, aprendi muito, teve muita troca. Hoje é um dia de satisfação. Uma das principais funções do Poder Legislativo é fiscalizar a administração pública. Não é à toa que quase nenhum governador seja apaixonado por mim", brincou Corrêa.



Aproveitando a declaração, o deputado afirma ainda que gostaria de voltar à docência da Elerj. “Se escola me convidar, eu volto a ser professor. Acho que uma das coisas que podemos passar para as gerações que estão vindo é o conhecimento, baseado também na experiência”, disse.



Além de Luiz Paulo Corrêa, o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), também marcou presença: ele foi homenageado por todas as turmas, sendo o patrono do curso de Metodologia do Ensino Superior.

*Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.