O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, e o historiador Luiz Antônio SimasReprodução

Publicado 29/01/2023 07:00

Um dos maiores especialistas em cultura das ruas do Rio, Luiz Antônio Simas ficou preocupado com as mudanças no Carnaval da Intendente. O historiador foi direto à fonte e cobrou do subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, que o novo formato do desfile, agora na Avenida Ernani Cardoso, não perca seu caráter popular e democrático: "pelo direito inalienável de levar a cadeira de praia, o isopor com as geladas, a sacanagem no palito". Ouviu que está tudo liberado.