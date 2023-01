Colégio Padre Antonio Vieira abriga casa construída no início do século XX - Divulgação

Publicado 28/01/2023 07:00

Uma turma de apaixonados pelo patrimônio histórico do Rio se uniu para conversar com vereadores e pleitear o tombamento do Colégio Padre Antônio Vieira, no Humaitá. A fachada pode ser moderna, mas os fundos abrigam um casarão construído no início do século passado, em estilo eclético. A escola está fechada desde o fim de 2022, e o temor é que, em vez de abrigar uma nova unidade de ensino, o local seja visto só pelo terreno — e vire mais um prédio.