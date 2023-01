O prefeito Eduardo Paes (PSD) - Cléber Mendes / Agência O Dia

O prefeito Eduardo Paes (PSD)Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 27/01/2023 13:00

O Sindicato Carioca dos Fiscais de Renda tem tomado um perdido atrás do outro do prefeito Eduardo Paes (PSD). Desde 2021, o Sincaf já enviou mais de dez ofícios — e, até hoje, nenhum foi respondido. As demandas vão de solicitação de audiência a pedidos de informações.