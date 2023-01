Plenário da Assembleia Legislativa do Rio - Júlia Passos / Alerj

Plenário da Assembleia Legislativa do RioJúlia Passos / Alerj

Publicado 27/01/2023 09:00

A menos de uma semana da eleição da mesa diretora da Alerj, a cara da nova legislatura já começa a se definir. A principal comissão da Casa, a CCJ, deve ficar com Rodrigo Amorim (PTB), um dos articuladores do bloco de 13 deputados. Já a de Orçamento será comandada por André Corrêa (PP). O partido também está com o pé no colegiado de Saúde, com a indicação de Tande Vieira (eleito pelo PROS, que não cumpriu a cláusula de barreira), além de Transportes (Dionisio Lins) e de Esportes (Carlinhos do BNH). Já a Educação caminha para ficar com a deputada de primeiro mandato Élika Takimoto — cujo partido, o PT, estará na mesa com Andrezinho Ceciliano. Martha Rocha (PDT) pode voltar à de Segurança Pública. Isto é, se não se opuser a Bacellar...

Picadinho

As Naves do Conhecimento abriram inscrições em diversos cursos presenciais nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Informações pelo site: navedoconhecimento.rio

No dia 28, às 18h, Gustavo Speridião e Evandro Salles lançam o e-book “Gustavo Speridião - Manifestação contra a viagem no tempo”, no Centro Cultural Justiça Federal.

Neste sábado (28), o pré-carnaval da Portela terá Júlio Sereno, Thiago Soares, samba de passista e a bateria da azul e branco. O evento será gratuito até as 19h.