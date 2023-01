A reunião contou com nomes como Gleisi Hoffmann, João Maurício, Tiago Santana, André Ceciliano e Washington Quaquá - Reprodução / redes sociais

Publicado 26/01/2023 18:22 | Atualizado 26/01/2023 19:03

Está oficialmente selada a aliança de Eduardo Paes (PSD) com o PT carioca. O anúncio, feito pela página do diretório municipal, afirma que a criação da Frente Carioca Contra o Fascismo tem como objetivo “reforçar as forças democráticas da cidade, incluindo os movimentos sociais e a população”.



A reunião, que contou com os presidentes nacional, estadual e municipal do PT — Gleisi Hoffmann, João Maurício e Tiago Santana —, além de André Ceciliano e Washington Quaquá, não foi o único compromisso na agenda do prefeito. Mais cedo, ele se encontrou com o ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).



As nomeações levando indicados dos trabalhadores ao primeiro escalão da prefeitura devem ocorrer até o dia 1º de fevereiro. Os nomes apresentados pelo partido são os de Adilson Pires, Tainá de Paula e Diego Zeidan.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.