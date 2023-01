Apesar do grande número de pessoas, o clima foi de paz na virada de ano em Angra - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 26/01/2023 07:00

O retorno do investimento de Angra dos Reis no entretenimento foi daqueles de dar inveja: 1.700%. Para os eventos que ocuparam a Praia do Anil, no centro da cidade, entre os dias 29 de dezembro e 6 de janeiro, foram gastos R$ 2,7 milhões. E, segundo a TurisAngra, foram injetados R$ 48 milhões na economia local — divididos entre os setores de hospedagem, transporte, alimentação, serviços e comércio. Ou seja: os shows devem continuar por todo o verão.