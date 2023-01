A entrada do PDT na gestão de Eduardo Paes, com a nomeação de Everton Gomes na Secretaria de Trabalho e Renda, vai além da ampliação da base. Com a aliança mantida, o prefeito fica com uma adversária a menos: Martha Rocha, terceiro lugar no pleito de 2020. O alcaide tenta ainda atrair outros partidos, mas não tem sido fácil. Há quem acuse o cacique do PSD de individualismo. "Não estamos dispostos a virar um puxadinho", diz um dos descontentes.