Isabella Moura e Diego Moreira, o segundo casal de porta-bandeira e mestre-sala da Mocidade, no Museu do Pontal - Ratão Diniz / Divulgação

Publicado 24/01/2023 15:40 | Atualizado 24/01/2023 16:02

A Mocidade Independente vai fazer uma breve ocupação no Museu do Pontal, na Barra da Tijucano próximo fim de semana. A ideia surgiu quando o carnavalesco Marcus Ferreira foi consultar o acervo de arte popular para fazer a pesquisa do enredo deste ano, sobre Mestre Vitalino.

No sábado, a escola de Padre Miguel realiza oficinas de percussão, mestre-sala e porta-bandeira, samba no pé e apresentação da bateria. No dia seguinte, o clima de pré-carnaval fica por conta da apresentação de blocos da Zona Oeste. Durante todo o fim de semana, haverá Feijoada Quilombola, além de estandes da feira Junta Local.