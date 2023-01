Leandro Santanna, diretor do Museu da História e Cultura Afro-Brasileira - Divulgação

Publicado 24/01/2023 15:08

O ator e diretor do Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muncab), Leandro Santanna, vai receber uma moção de aplausos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) por sua dedicação à cultura fluminense e sobretudo por seu desempenho na gestão do museu, reaberto pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio em novembro de 2021.



A cerimônia, que acontecerá na sexta-feira (27), às 10h, partiu de uma iniciativa do deputado estadual Max Lemos (PROS) e do presidente da casa, André Ceciliano (PT).



O Muhcab fica no bairro da Gamboa, no centro do Rio, e é dedicado a pensar a história da escravidão, buscando reflexões sobre a complexidade do tema e suas consequências na atualidade. O espaço é aberto ao público, e conta com exposições e outras atividades que acontecem de forma gratuita, de quinta a sábado, das 10h às 17h.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.