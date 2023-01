Axel Grael, prefeito de Niterói - divulgação

Publicado 25/01/2023 09:00

Não é só no Rio de Janeiro que o prefeito está rearrumando o secretariado para começar a construir a candidatura à reeleição. Em Niterói, a secretaria Executiva — coração político da administração — será comandada pelo padrinho de Axel Grael (PDT), Rodrigo Neves . A mudança leva Bira Marques para a Secretaria de Planejamento, no lugar de Ellen Benedetti, que será realocada. O alcaide não pode dormir no ponto, afinal, a oposição já se movimenta. Deputado federal com mais votos na cidade, Carlos Jordy já é reconhecido pelo PL como candidato natural. O campo pode ainda se dividir entre Coronel Salema e Douglas Gomes. Na esquerda, Talíria Petrone saiu fortalecida das urnas, e pode ser o nome do PSOL no lugar de Flávio Serafini.

