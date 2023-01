De Barca a caminho da Ilha de Paquetá vendo o nascer do sol na Baía de Guanabara - Daniel Castelo Branco

De Barca a caminho da Ilha de Paquetá vendo o nascer do sol na Baía de GuanabaraDaniel Castelo Branco

Publicado 25/01/2023 16:11

Presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, Dionisio Lins (PP) já tem planos para o fim do recesso parlamentar: convocar uma audiência pública para discutir a atual situação das barcas e garantir que não haja interrupção de serviços.

"A CCR Barcas, que administra hoje seis linhas, avisou recentemente que não tem mais interesse em continuar com o serviço, mas esse desejo depende ainda de uma reunião com o Ministério Público, que precisa desistir de uma ação na Justiça. A empresa alega que o número de usuários despencou para 40 mil diariamente, número insuficiente pra se manter. Vale lembrar que, enquanto o contrato estiver valendo, ela tem a obrigação de cumprir todas as suas cláusulas, e que essa atitude trará enorme dificuldades para aqueles usuários que residem na Ilha de Paquetá e dependem única e exclusivamente da barca para chegarem ao trabalho, escolas, universidades e consultas médicas", diz o deputado.

Para a audiência, serão convidados representantes do governo, da CCR Barcas, secretaria de Transportes, do Ministério Público e das associações de moradores e empresários da Ilha de Paquetá.