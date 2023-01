O secretário do GSI-RJ, Edu Guimarães, e a cônsul-geral, Jacqueline Ward, assinaram o memorando - Divulgação

Publicado 26/01/2023 16:51

O Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro (GSI-RJ) e o Consulado Geral dos Estados Unidos assinaram, nesta quarta-feira (25), um memorando de entendimento para expandir a cooperação técnica entre as instituições, tendo como meta o compartilhamento de informações e o combate a ameaças em comum. O documento prevê a troca de informações táticas, tecnologias, serviços, a promoção de intercâmbio de especialistas e de visitas técnicas.



O secretário do GSI-RJ, Edu Guimarães, destacou a importância dessa cooperação fundamental para o “fortalecimento na área da segurança institucional, principalmente no que tange aos setores da inteligência e em ações integradas”. A cônsul-geral, Jacqueline Ward, também se manifestou, afirmando que essa troca de informações é uma prioridade para os EUA, pois serve para “garantir um ambiente mais seguro para os cidadãos americanos e brasileiros”.



O acordo também pretende fortalecer o apoio já fornecido à Unidade de Investigações Criminais no Exterior e à Unidade de Prevenção de Fraudes, ambas vinculadas ao Consulado americano.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.