Novo recurso do site de transparência mostra obras do Pacto RJ de acordo com localizaçãoReprodução / PactoRJ

Publicado 27/01/2023 07:00

O programa Pacto RJ, do governo estadual, estreou ontem uma atualização do seu site de transparência. Entre as novidades, está o Geopacto — um mapa interativo que dá acesso a cada ação de acordo com a sua localização no estado. É possível se aproximar a ponto de ver exatamente em que rua fica a obra — e ainda ter acesso à ficha completa, com informações como custo total, órgão executor, percentual concluído e fotos. O endereço é pacto.rj.gov.br.