O deputado Júlio Lopes - Divulgação / Câmara dos Deputados

O deputado Júlio LopesDivulgação / Câmara dos Deputados

Publicado 27/01/2023 13:54

Júlio Lopes (PP) já tem planos para logo depois da posse, no dia 1º. Assim que os trabalhos na Câmara dos Deputados voltarem, ele vai dar entrada em uma indicação legislativa pedindo ao presidente Lula (PT) para levar a pauta da Energia Nuclear na bagagem, durante sua viagem aos Estados Unidos, no próximo dia 9. O objetivo é intensificar o programa nuclear brasileiro para as futuras negociações e acordos, já que ambos os países possuem um longo relacionamento nesse setor.

Lopes defende que a construção de reatores nucleares de pequeno porte no Rio geraria um grande número de empregos. Ainda segundo o parlamentar, a energia nuclear “será de grande importância para a transição de energia limpa em todo o mundo”.

Ele acredita que a experiência de outros países pode ser benéfica. “O Brasil já está no processo de criação de Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), por isso é importante que tenhamos ajuda de países com mais experiência nesse setor. Sou defensor ferrenho do uso da energia nuclear em todos os setores, principalmente na saúde e agricultura; isso sem falar que temos urgência no término de Angra 3 e da construção de mais uma usina (Angra 4) no sítio nuclear de Angra dos Reis, na Costa Verde”, diz.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.