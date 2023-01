Ensaio técnico na Sapucaí - Maria Zilda Matos / Rio Carnaval

Ensaio técnico na SapucaíMaria Zilda Matos / Rio Carnaval

Publicado 27/01/2023 16:01

Uma ação protocolada nesta sexta-feira (27), e encaminhada à 3ª Vara de Fazenda Pública pede a suspensão dos ensaios técnicos no Sambódromo até a apresentação dos alvarás do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

O autor, o advogado e assessor especial do governador Victor Travancas, argumenta que os eventos atraem entre 40 e 70 mil pessoas por noite — praticamente a mesma quantidade de pessoas que os desfiles oficiais de Carnaval —, sem, no entanto, que as mesmas precauções de segurança sejam tomadas.

"A estrutura de eletricidade, montagem de frisas, e até mesmo saída de emergências estão em fase de

'montagem', e o público fica completamente desprotegido em caso de qualquer acidente", diz o texto.

O documento ainda faz um paralelo com a tragédia da Boate Kiss, de Santa Maria (RS), que não tinha o aval oficial para funcionar:

"O Poder Judiciário (deve) prevenir tragédias como as ocorridas na Boate Kiss por conta da falta de respeito às normas jurídicas voltadas para segurança de eventos".