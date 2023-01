Reunião sela a indicação de Tatiana Roque como secretária municipal de Ciência e Tecnologia - Reprodução / redes sociais

Reunião sela a indicação de Tatiana Roque como secretária municipal de Ciência e TecnologiaReprodução / redes sociais

Publicado 27/01/2023 16:15

A primeira suplente do PSB na Câmara dos Deputados, Tatiana Roque, será a nova secretária municipal de Ciência e Tecnologia. O embarque do PSB no governo de Eduardo Paes (PSD) foi selado nesta sexta-feira (27), em um encontrou que contou com a participação do presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira, por telefone.

Também estavam presentes — além de Tatiana e de Paes — o deputado federal eleito Bandeira de Mello, o chefe da Casa Civil, Eduardo Cavaliere, e o futuro secretário de Relações Institucionais, o deputado estadual eleito Guilherme Schleder.

A professora de matemática e filosofia da UFRJ é vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, e liderou a campanha "Conhecimento sem cortes". Ela recebeu 30.764 mil votos em 2022.