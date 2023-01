O prefeito Eduardo Paes - Erica Martin/ Agência O Dia

Publicado 28/01/2023 11:00

Com Tatiana Roque já anunciada como a primeira mulher na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Paes (PSD) avança no tabuleiro para neutralizar outra possível candidatura no campo da esquerda: a de Alessandro Molon (PSB). Ele já levou o PDT, de Martha Rocha , para o CASS.