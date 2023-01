O Edifício Serrador tem 24 andares e 21 mil m2 de área total - Leonardo Martins/ @riocasaseprediosantigos

A Câmara do Rio já tem algumas definições sobre como vai se organizar na nova sede, que deve começar a ser ocupada a partir de julho. Os setores administrativos, os primeiros a chegar, vão ficar nos andares inferiores. Com isso, mesmo os vereadores que ficarem nos andares mais baixos já estarão acima do 10º — garantindo uma bela vista da Baía de Guanabara. E, para não ter briga, os gabinetes serão distribuídos dando preferência de escolha a quem acumula mais mandatos, seguido pelo critério de idade. Também está prevista a construção de quatro salas a mais — para um eventual aumento do número de parlamentares. A grande dúvida é onde ficará o restaurante. O ex-secretário Washington Fajardo sugeriu o 22º, mas há dúvidas relativas à segurança.





Liberação dos Bombeiros e da PM para ensaios na Sapucaí

Uma ação distribuída à 3ª Vara de Fazenda Pública pede a suspensão dos ensaios técnicos na Sapucaí até a apresentação de alvarás. A juíza Mirela Erbisti — a mesma que determinou o fechamento da Avenida Niemeyer — deu 24 horas para a prefeitura mostrar as autorizações.

Picadinho

Amanhã, às 11h, a Orquestra Jovem da Guanabara faz concerto no Teatro dos Grandes Atores, promovido pela Agência do Bem e patrocinado pela Petrobras.

Este é o último fim de semana para assistir ao monólogo "Bye bye Bangu", estrelado pela drag queen Suzy Brasil, no teatro Cândido Mendes, em Ipanema.

No dia 30, a ONG Favela Mundo vai abrir inscrições para curso gratuito de samba, no Ciep Henfil, no Caju. Inscrições no local, com xerox da identidade e CPF.