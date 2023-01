Washington Reis, tomando posse como novo secretário estadual de transporte. - Divulgação/Carlos magno/ Governo do Rio

Publicado 29/01/2023 09:00

As articulações para 2024 em Duque de Caxias estão a toda: são baixíssimas as chances de Washington Reis emplacar a candidatura a um terceiro mandato seguido, mesmo tendo renunciado à prefeitura em 2022. A previsão legal para impedir uma mesma família de se perpetuar no poder também tira de campo os irmãos Rosenverg e Gutemberg. Embora seja um Reis, o alcaide, Wilson Miguel, não tem impeditivo para a reeleição, por ser parente apenas em 3º grau. Mesmo assim, o vereador Celso do Alba e o deputado federal Áureo seguem aliados ao clã, contando com a possibilidade de serem ungidos como sucessores do grupo. Juliana do Táxi aposta no empoderamento feminino, enquanto Marcelo Dino torce por uma reedição da polarização de 2020.

Picadinho

A exposição "Depois que entra ninguém sai", de Thiago Barbalho, foi prorrogada até 11 de fevereiro, na Galeria Nara Roesler, em Ipanema. A entrada é gratuita.

A Biblioteca Parque Estadual exibe, até o dia 3 de março, a exposição "100 anos de Darcy Ribeiro", uma homenagem ao centenário do antropólogo, educador e indigenista. Gratuito.

A ANTT e a CCR RioSP iniciam, amanhã, a operação assistida do Free Flow, o primeiro sistema de pagamento eletrônico de pedágio sem paradas do Brasil, na Rio-Santos.