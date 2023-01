Murilo Leal, conselheiro presidente da Agetransp - Divulgação/Agetransp

Murilo Leal, conselheiro presidente da Agetransp Divulgação/Agetransp

Publicado 30/01/2023 16:47 | Atualizado 30/01/2023 17:01

A Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram). A portaria foi publicada pelo governador Cláudio Castro no Diário Oficial, por meio do Decreto nº 48.337, da última quinta-feira (26).

A expectativa é que o ato não gere qualquer aumento de despesa. Vale mencionar ainda que a agência, antes vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, é o órgão responsável pelo controle de transportes do Rio, e por ela passam decisões como a autorização para o aumento de tarifas.

*Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo