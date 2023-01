O ex-jogador de futebol Bebeto (PSD) - Júlia Passos / Alerj

O ex-jogador de futebol Bebeto (PSD)Júlia Passos / Alerj

Publicado 29/01/2023 11:00

Bebeto pode ter ficado no banco de reservas da Câmara dos Deputados, amargando a quinta suplência do PSD — mas um dos heróis do tetra deve entrar em campo... na Prefeitura do Rio. A ideia é transformar Legado Olímpico novamente em uma secretaria, a ser tocada pelo ex-jogador.