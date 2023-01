Deputada Renata Souza - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/01/2023 18:45

O aumento das tarifas da Supervia não tem deixado os cariocas contentes, e não foi diferente para a deputada Renata Souza (PSOL): a parlamentar enviou uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pedindo a instauração de um procedimento para investigar se houve abuso no aumento das passagens. Ela também solicita que o órgão avalie a possibilidade de dar entrada em uma ação civil pública.

No documento, a deputada critica o serviço prestado pela concessionária, levantando que mesmo com subsídio público, os problemas conhecidos de longa data da população, como superlotação dos vagões e má conservação das estações, ainda persistem.

Ela aponta ainda que o lucro não pode ser o único motivo para o aumento tarifário. "Diante (...) do cenário caótico que é essa modalidade de prestação de serviço de transporte, faz-se necessário registrar que o questionamento que aqui fazemos é que o reajuste tarifário anunciado pelo poder público em 06/01/2023, não pode ter unicamente objetivo de atender as necessidades de lucro da concessionária", afirma.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.